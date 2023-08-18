В ОП хочуть залучити Світову організацію торгівлі до формули миру

В Офісі Зеленського обговорили з гендиректором Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеала залучення СОТ до імплементації другого пункту Української формули миру - "Продовольча безпека". Про це повідомила прес-служба Офісу президента за підсумками зустрічі між Оконджо-Івеалом та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, повідомляє Економічна правда.

На зустрічі насамперед обговорили захист вільної торгівлі, зокрема у Чорному морі, якому нині загрожує російська агресія проти України.

Єрмак підкреслив, що цілеспрямоване знищення Росією транспортної та аграрної інфраструктури України та "блокада" українських портів загрожує постачанням української агропродукції та має на меті продовольчий шантаж. Це створює безпосередню загрозу продовольчій безпеці та порушує свободу торгівлі.

Тому він запропонував розглянути можливість залучення Світової організації торгівлі до імплементації другого пункту Української формули миру під назвою "Продовольча безпека". За словами керівника ОП, авторитет СОТ та її вплив на міжнародну торгівлю може відіграти важливу роль у імплементації цього пункту.

Сторони домовилися докладати зусиль для відновлення повноцінного експорту з України, зміцнення продовольчої безпеки у світі, зокрема через гуманітарну ініціативу Grain from Ukraine, посилення ролі СОТ у відновленні миру в Україні, а також подолання бідності та голоду у світі.