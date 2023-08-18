Через безпілотник у Москві вперше закривали чотири аеропорти

Через безпілотник уперше обмежили польоти у всіх чотирьох основних аеропортах московського регіону — Внуково, Домодєдово, Шереметьєво та Жуковському. Про це йдеться в повідомленні Росавіації, повідомляє Укрінформ.

В повідомленні не вказується причина обмежень - поява безпілотника, лише йдеться про "забезпечення безпеки польотів". Далі уточнюється, що о 4:30 обмеження на прийом та відправлення рейсів було знято.

Під час обмежень сім рейсів відправили на запасні аеродроми: три - до Нижнього Новгорода, три - до Санкт-Петербурга і один — до Мінська. Після скасування обмежень пасажирів доставили до аеропортів призначення, заявила Росавіація.

Російський Forbes стверджує, що це перший випадок, коли через безпілотник закрили всі чотири основні аеропорти московського регіону. Раніше найчастіше припиняв роботу Внуково, але в ніч проти 10 серпня разом з ним закривали Домодєдово. Обидва аеропорти розташовані на півдні Москви.

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня російську столицю знову атакували﻿ безпілотники, пошкоджена будівля в районі "Москва-сіті". У міноборони РФ заявили, що дрон збила ППО.