Туреччина збудує другий корвет для українського флоту

Туреччина збудує другий корвет типу "Ada" для потреб Військово-морських сил ЗСУ, закладка корабля відбулася на одному із суднобудівних підприємств у Стамбулі. Про це, з посиланням на прес-службу ВМС, повідомляє Українська правда.

"У Туреччині за участю начальника штабу Військово-морських сил ЗС України віце-адмірала Андрія Тарасова у складі делегації Міністерства оборони України на чолі із заступником міністра оборони України Володимиром Гавриловим відбулася церемонія закладання другого корабля класу "корвет" для потреб Військово-морських сил Збройних Сил України" , - заявили у ВМС.

Згідно з існуючими домовленостями, це вже другий корвет, який будується Туреччиною для потреб ВМС.

Повідомляється, що всі роботи здійснюється вчасно відповідно до графіків та укладених договорів.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року у Туреччині на верфі RMK Marine спустили на воду перший український корвет класу ADA "Гетьман Іван Мазепа".