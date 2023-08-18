Трамп розкритикував Fox News: Обирають найгірші мої фото

Колишній президент США та ймовірний кандидат на наступних президентських виборах Дональд Трамп звинуватив телеканал Fox News у спробі виставити його у невигідному світлі, публікуючи "найгірші фотографії" і не надаючи результатів усіх опитувань.

Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

"Чому Fox не показують усі опитування, в яких я набагато випереджаю Байдена? Крім того, вони навмисно показують мої найгірші фотографії. [...] А потім вони хочуть, щоб я брав участь у дебатах", - написав екс-президент США.