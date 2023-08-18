Виробник віскі Jameson готується закрити представництво в РФ

Виробник горілки Absolut та віскі Jameson, компанія Pernod Ricard, готується до закриття російського представництва, повідомляє Новое время.

Як пише російський "Коммерсант", гендиректор російської "дочки" Pernod Ricard (П.Р.Русь) Ігнатій Аракелян сказав виданню, що зараз "йдуть необхідні процедури для зупинення операційної діяльності" та інших планів у компанії немає.

За даними співрозмовника видання, представництво в Росії вже покинула майже вся команда, а частина, що залишилася, може піти до кінця серпня.

Серед найбільш відомих брендів Pernod Ricard — горілка Absolut, текіла Olmeca, а також віскі Jameson, Ballantine’s та Chivas Regal.

У квітні цього року повідомлялося, що шведська компанія Absolut Company, яка входить до концерну Pernod Ricard, припиняє експорт своєї продукції до Росії. Таке рішення було ухвалено після того, як повідомлення про відновлення поставок викликало різку реакцію суспільства у Швеції.

До цього повідомлялося, що власник ірландського віскі Jameson продовжив постачання продукції до РФ. Російський ринок був другим за величиною Jameson після американського.