У Латвії суд вирішив, що емодзі може вважатися письмовою згодою

У Латвії колегія з цивільних справ Ризького окружного суду постановила, що емоджі у вигляді піднятого догори великого пальця (лайк) може бути інтерпретоване як письмова згода, повідомляє Європейська правда.

Суд розглядав спір між працівником і роботодавцем з приводу звільнення. Один із пунктів спору полягав у тому, що роботодавець у робочому чаті в Slack вимагав щосереди перебувати в офісі.

Позивач (працівник) залишив під цим повідомленням лайк. Суд дійшов висновку, що це можна розглядати як письмову згоду.

Суд посилається на Кембриджський словник, який визначає символ "лайка" як "щось, що отримало схвалення".

У тексті рішення сказано, що позивач обіймав посаду, на якій він не міг не знати значення цього символу.