ЗСУ отримали понад 270 українських ударних дронів Vampire – Федоров

На фронт відправлено понад 270 ударних дронів українського виробництва Vampire від державної програми "Армія дронів". Про це заявив віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Ліга.net.

Ці безпілотники можуть нести до 15 кг корисного навантаження, зазначив він.

Сили оборони застосовуватимуть дрони для знищення броньованих авто й танків, а також оборонних споруд, фортифікаційних укріплень та складів боєприпасів, написав Федоров.

За його словами, кожен безпілотник оснащений тепловізором, тому може ефективно працювати вночі.