Американські, японські та південнокорейські дипломати в останню хвилину ведуть переговори про те, чи мають спільні заяви саміту лідерів трьох країн, що стартує в п'ятницю, 18 серпня, прямо згадувати Китай як виклик миру і стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні. Про це повідомляє Politico, повідомляє Дзеркало тижня.

"Одне з питань, яке вони обговорюють, це те, чи ми вставлятимемо слово "Китай" в остаточний текст документів" , - заявила журналістам генеральний директор з преси та публічної дипломатії Міністерства закордонних справ Японії Хікаріко Оно.

За її словами, дипломати все ще обговорюють, як описуватиметься Китай у тристоронніх документах.

Координатор Білого дому з питань Індо-Тихоокеанського регіону Курт Кемпбелл заявляв, що саміт, у якому беруть участь президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида та президент Південної Кореї Юн Сок Йоль у Кемп Девіді, створять "визначальні тристоронні відносини на 2 ".

Але очевидна розбіжність між трьома країнами в останні години перед відкриттям саміту щодо того, чи має тристороння зустріч "виставляти Китаю однакові рахунки" з Північною Кореєю як названу загрозу регіональному миру та стабільності, наголошує на занепокоєнні здатністю Пекіна заподіяти економічний біль країнам, з якими він має тісні економічні зв'язки.

Китай відреагував на саміт вороже, звинувативши США в "практиках, які посилюють антагонізм та підривають стратегічну безпеку інших країн".

Південна Корея особливо чутлива до ризику тиску з боку Пекіна — проти неї було запроваджено економічні обмеження після того, як Сеул розгорнув американські протиракетні системи THAAD у 2017 році для протидії загрозі Північній Кореї.

У МЗС Японії не уточнили, дипломати якої країни вагаються щодо згадки Китаю в документах саміту, але зазначили, що Токіо не проти того, щоб Пекін був згаданий у остаточних текстах у п'ятницю.

"Ми дійсно не проти бачити згадку про Китай, коли описуємо те, що відбувається в Південно-Китайському морі, наприклад, оскільки це факт, що Китай в односторонньому порядку намагається змінити статус-кво в Південно-Китайському морі" , - заявляє Хікаріко Воно.

Раніше повідомлялося, що лідери США, Японії та Південної Кореї домовляться про проведення тристоронніх самітів на регулярній основі принаймні раз на рік. Очікується, що на саміті буде досягнуто домовленості щодо створення гарячої лінії для термінового зв'язку між лідерами трьох країн.

Щиро вітаючи покращення зв'язків між Японією та Південною Кореєю, чиї гіркі спогади про воєнні часи довго поділяли їх, адміністрація Байдена прагне посилити співпрацю зі своїми ключовими союзниками в Азії. На тлі зростання впливу Китаю та войовничості Північної Кореї американські чиновники прагнуть інституціоналізувати тристоронній механізм як ніколи раніше.