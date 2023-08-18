Розвідка: у РФ щомісяця мобілізують близько 20 тисяч людей

У Росії триває повноцінна мобілізаційна кампанія, щомісяця у її межах залучають близько 20 тисяч осіб. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, повідомляє Укрінформ.

"Щодня і щомісяця ці заходи тривають, і щомісяця близько 20 тисяч осіб мобілізуються. Нещодавно мер Москви Собянін назвав цікаву цифру - 45 тисяч москвичів, які начебто перебувають на фронті. Перед цим ця цифра була 35 тисяч. Це означає, що мер зізнався, що за декілька місяців лише 10 тисяч москвичів додатково мобілізували. В різний спосіб, різними методами, але ця кампанія триває" , - наголосив Юсов.

За його словами, йдеться саме про примусову мобілізацію, водночас дітей чиновників та олігархів вона не зачіпає. Переважно мобілізують тих, хто нещодавно отримав російський паспорт.

"Це показник критеріїв отримання російського паспорта, що створює потенційну загрозу. З високою ймовірністю людина буде схоплена і виправлена на війну" , - зазначив представник ГУР.

Він також наголосив, що для російських вояків єдиний спосіб зберегти життя - добровільно здатись у полон.