Ситуація в енергосистемі: Україна знову просила про аварійну допомогу

У четвер, 17 серпня, Укренерго другий день поспіль просило Румунію та Польщу про аварійну допомогу для стабілізації енергосистеми, повідомляє Новое время.

"Аварійна допомога — останній і найдорожчий захід подолання нестачі електроенергії в енергосистемі, який не вимагає обмеження споживачів" , — зазначили у компанії.

Споживання електроенергії, хоч і було трохи нижчим від рекорду, цього дня було близьким до максимального.

Крім того, у ремонт вивели три енергоблоки ТЕС, а повернули у роботу лише два.

Імпорту електроенергії виявилось недостатньо, щоб компенсувати дефіцит, тому Укренерго вимушено застосувало аварійну допомогу з 19:00 до 22:00 з енергосистем Румунії та Польщі загальною потужністю 400 МВт щогодини.

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 3815 МВт-год.

За даними енергорегулятора, на ТЕЦ і ТЕС відновили менш ніж 2% пошкоджень, на електромережах не більше за 7%.