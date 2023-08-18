Хто гальмує передачу Україні коштів Абрамовича

У Британії немає закону, який регламентував би конфіскацію приватних активів, а тому уряду країни доведеться приймати юридично складні рішення щодо заарештованих коштів Романа Абрамовича, виручених від продажу клубу "Челсі", повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що незважаючи на нібито добру волю самого Абрамовича передати кошти, отримані від продажу футбольного клубу, які постраждали від російської війни через створений надалі цільовий фонд, це питання досі не зрушило з місця.

"Як і продаж клубу, так і ідея використати виручені кошти для допомоги постраждалим від війни опинилися під питанням. Через рік після врегулювання попередніх протиріч з'явилася нова та досить незвичайна проблема" , - йдеться у матеріалі.

Так, у липні цього року британський уряд повідомив спеціально створений цільовий Фонд, що той може отримати кошти за продаж "Челсі" лише за умови згоди на обмеження витрат географічними кордонами України. Така умова передбачена в угоді з Європейським Союзом про те, як можна розподіляти кошти, запевнили в уряді.

Проти такої ідеї виступив не лише Фонд, який після отримання коштів займатиметься їх розподілом, а й низка неурядових організацій.

Вони переконані, що, наприклад, африканські країни, які страждають від нестачі продовольства, пов'язаного з війною в Україні, також заслуговують на компенсацію за рахунок грошей "Челсі".

Друга проблема полягає в тому, що в Британії немає закону, який регламентував би конфіскацію приватних активів. А отже, уряду доведеться ухвалювати непопулярні та юридично складні рішення.

"Для досягнення заявленої мети потрібна... грамотно сконструйована модель використання коштів... У ситуації з грошима Абрамовича її можна створити за наявності правового регулювання використання російських грошей для компенсації жертвам наслідків російської війни" , - йдеться у матеріалі.

А отже, добрі наміри мають бути підкріплені юридичними нормами, які вилучатимуть гроші причетних до злочинів РФ в Україні.

Інакше вже невдовзі виникне і третя проблема, пов'язана з тим, що вилучення грошей у Абрамовича досі не завершено.

"Якщо ситуація не зміниться до завершення війни, у російських олігархів буде привід судитися за зняття санкцій, як це вже робить Євген Швідлер, який домагається судового розпорядження про розблокування своїх активів, знерухомлених Короною у березні 2022 року", - наголошується у статті.

Нагадуємо, 2003 року Роман Абрамович, на той час губернатор Чукотського автономного краю, за 140 млн фунтів стерлінгів придбав англійський футбольний клуб "Челсі", заснований 1905 року.

Володіння відомим клубом стало перепусткою для спілкування з багатьма впливовими особами світу, хоч і не дало Абрамовичу можливості отримати громадянство Великобританії.

У лютому 2022 року - відразу після повномасштабного вторгнення РФ, Абрамович на тлі закликів у британському парламенті про включення його до списку санкцій передав керівництво клубом опікунам фонду "Челсі".

А вже на початку березня в офіційній заяві Абрамович сказав, що планує продати клуб, пообіцявши, що виручені кошти передадуть постраждалим від російської війни через створений надалі цільовий фонд.

У травні 2022 року американський мільярдер Тодд Болі та консорціум інвесторів офіційно завершили купівлю ФК "Челсі" за $5,25 млрд. Клуб підтвердив, що $3,1 млрд буде внесено на банківський рахунок у Британії та заблоковано до з'ясування деталей форми передачі цих коштів жертвам російської агресії.

Кошти від продажу клубу, які мали бути використані для відшкодування наслідків війни, зараз знаходяться на замороженому рахунку компанії Fordstam Limited. Вона належить Роману Абрамовичу та є колишньою материнською компанією ФК "Челсі".