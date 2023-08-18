Санду про транзит зерна: Зобов'язані допомогти Україні, яка забезпечує мир
Президентка Молдови Мая Санду заявила, що її країна пропонувала допомогу із транзитом українського зерна ще з початку війни, а зараз намагається знайти рішення, яке влаштує місцевих фермерів і допоможе Києву, повідомляє Європейська правда.
Зараз Санду називає ситуацію з українським зерном "складною темою".
"Ми намагаємося знайти рішення. Відбуваються дискусії з Україною, Румунією та Європейською комісією, щоб побачити, як ми можемо узгодити інтереси молдовських фермерів, але також забезпечити цей транзит зерна з України. Ми зобов'язані допомогти Україні, яка сьогодні забезпечує наш мир", – зазначила президентка Молдови.
За її словами, Молдова намагатиметься знайти найкраще рішення для обох сторін.
Одне з таких рішень, як сказала Санду, – це швидкі інвестиції в транспортну та портову інфраструктуру для збільшення пропускної спроможності на цей період.
"Тому що ми хочемо збільшити наш експорт, ми хочемо розвивати свою інфраструктуру, і ми можемо це зробити, зокрема, за рахунок ресурсів Євросоюзу", – додала вона.
Санду розповіла про проблему фермерів у Молдові, у яких ще до війни в Україні, не було достатньо можливостей для експорту.
"Доводиться констатувати, що ні залізнична, ні портова інфраструктура в Республіці Молдова недостатньо розвинені. Зараз, коли з України йдуть ці великі обсяги, ситуація ускладнилася", – зазначила Санду.