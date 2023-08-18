Зеленський анонсував новини про нові пакети зброї для України
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна працює над отриманням нових пакетів військової допомоги та анонсував, що "скоро будуть новини".
Про це він повідомив у Telegram.
"Реалізуються домовленості з партнерами. Заходять важка техніка, артилерія, засоби ППО. Продовжуємо роботу над наступними пакетами. Новини будуть скоро", – написав Зеленський.
Також під час ранкової наради обговорили ситуацію на фронті. Зокрема йшлося про оборонні та наступальні дії, а також результати застосування дронів.
Зеленський зазначив, що обговорювали перебіг всеохопної інспекції військово-лікарських комісій (ВЛК), а також роботу СБУ щодо перевірок "воєнкомів" і колаборантів.
"Хороші результати", – коротко підсумував президент.
Також заслухали закриті доповіді СБУ та ГУР щодо їхніх спеціальних завдань.