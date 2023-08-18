Фрідману підготували підозру у легалізації коштів

У Бюро економічної безпеки склали повідомлення про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману через можливу легалізацію 100 млн грн. Про це, з посиланням на прес-службу Бюро економічної безпеки, повідомляє Економічна правда.

У повідомленні БЕБ не вказується ім'я фігуранта справи, проте зазначається, що він володів третиною націоналізованого в липні банку, а також має громадянство РФ та Ізраїлю. Єдина людина, що підпадає під такий опис – Михайло Фрідман.

Фрідман підозрюється в легалізації (відмиванні) майна, отриманого злочинним шляхом, у сумі 1,2 млн доларів та 1,93 млн євро (близько 100 млн грн в еквіваленті), скоєної організованою групою осіб та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн посадовими особами "Сенс Банку" (раніше – Альфа-Банк Україна).

Найближчим часом БЕБ спільно з ОДП направить запит про міжнародну правову допомогу, адресований компетентним органам Сполученого королівства Великобританії та Північної Ірландії, з метою вручення олігарху письмового повідомлення про підозру, клопотання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють детективи Бюро економічної безпеки під час оперативного супроводу співробітників Національної поліції під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Наразі тривають слідчі дії та складається перелік усього майна бізнесмена, як на території України, так і в іноземних юрисдикціях.

Нагадуємо, загалом у правоохоронців зібралася ціла низка кримінальних проваджень та різних епізодів, пов'язаних з "Альфа-Банком Україна" (зараз - державний "Сенс Банк") та Фрідманом безпосередньо. На початку червня було накладено арешт на 738 об'єктів нерухомості у власності банку.

Ще у квітні минулого року повідомлялося, що БЕБ викрив спробу Фрідмана легалізувати та вивести з України 1,1 млрд грн через Альфа-Банк Україна та його колишніх кіпрських власників – ABH Holdings SA та ABH Ukraine Limited. Тоді в ВЕБ заявили, що схему почали втілювати заздалегідь, щоб уникнути негативних наслідків у вигляді накладення санкцій чи націоналізації.

У травні суд наклав арешт на активи кіпрських компаній олігарха Михайла Фрідмана на загальну суму понад 12,4 млрд грн – через ці компанії Фрідман та його бізнес володіє Альфа Банком.