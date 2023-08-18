Окупанти розбудовують лінію оборони біля Маріуполя – Андрющенко

Російська армія активно розбудовує лінію оборони, зокрема створює окопи та бліндажі, бо очікує наступу Сил оборони України з напрямку Пологів та Урожайного. Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Радіо Свобода.

Посадовець розповів, що розбудовувати лінії оборони окупаційні війська почали за два дні до того, як Генеральний штаб Збройних Сил України офіційно повідомив про деокупацію Урожайного.

"Розбудові цієї лінії оборони передував відхід російських військ з Пологівського напрямку, з напрямку Урожайного. Вони очікують, що можливий прорив з того боку – з напрямку Пологів. То цілком можливо передбачити, що після прориву лінії, яка йде за Урожайним, яка йде за Вугледаром, можливо оперативно цей простір буде використовуватись Збройними силами України.

Це розуміють росіяни і тому вони терміново роблять чергову лінію оборони, щоб їм було куди "відступати за пірамідки" в разі чого" , – розповів Андрющенко.

Російська армія, за словами Андрющенка, створює повноцінні лінії оборони в районі населеного пункту Нікольське – це за 20 кілометрів від Маріуполя, хоча раніше подібні оборонні споруди були в районі адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей.

"Між населеними пунктами (Маріуполь та Нікольське – ред.) є лінія оборони, збудована частково з часів контролю Збройними Силами України. Частково в Нікольському і Федорівському лісах вони базуються давно, практично з початку окупації. Але там були розташовані різного роду військові бази і їх стоянки. Але так, щоб вони до стану окопів, окопування техніки і активного розбудовування ліній оборони – такого не було, і прямо зараз почали" , – каже радник.

Крім цього, в окупованому Маріуполі також налагоджують роботу систем оповіщення. Однак Петро Андрющенко впевнений, що окупаційна влада недоговорює, для чого насправді це роблять.

"Можливо, з тим що починає "бавовнити" (вибухати – ред.), вони хочуть "пилюки в очі", що нічого не відбувається і ніякої паніки немає. Наприклад, через повідомлення про встановлення в школах систем екстреного оповіщення, як вони кажуть, про пожежі. "Повітряна тривога" в голос не вимовляється, але ми розуміємо, що основне завдання – заспокоювати людей і коли щось вибухає, давати їм відповідь, що це працює система ППО" , – запевнив посадовець.

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