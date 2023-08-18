В Ізраїлі українським біженцям продовжили безкоштовну меддопомогу

Уряд Ізраїлю продовжить забезпечувати українським біженцям соціальну та медичну допомогу щонайменше до кінця цього року, повідомляє Українська правда.

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський із посиланням на канцелярію ізраїльського прем'єр-міністра повідомив, що медичну страховку для біженців з України в Ізраїлі продовжено до кінця 2023 року.

Цю інформацію також підтвердили в МЗС України.

"Уряд Ізраїлю ухвалив формальне рішення про продовження соціальної та медичної допомоги українським біженцям до кінця 2023 року. Про це домовився міністр Дмитро Кулеба із його ізраїльським колегою Елі Коеном під час їхньої телефонної розмови 14 серпня" , – зазначив речник відомства Олег Ніколенко.

Ніколенко додав, що Україна розраховує "на прогрес невдовзі й по інших питаннях двосторонніх відносин".