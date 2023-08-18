Що буде на порядку денному саміту БРІКС-2023 - Reuters

Група найбільших економік, що розвиваються БРІКС - Бразилія, Індія, Китай, Південна Африка і РФ, проведе свій 15-й саміт глав держав і урядів в Йоганнесбурзі з 22 по 24 серпня. Reuters розповідає, що обговорюватиметься на саміті, повідомляє Дзеркало тижня.

Очікується, що в саміті візьмуть участь, зокрема, президент ПАР Сіріл Рамафоса, лідер Китаю Сі Цзіньпін, президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Президент Росії Володимир Путін не буде присутній особисто через ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом за підозрою у скоєнні військових злочинів проти України, але візьме участь у саміті віртуально. У Йоганнесбурзі Росію представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Про те, що лідери БРІКС планують обговорювати, відомо небагато, але деякі з ключових питань, які, як очікується, будуть на порядку денному.

Розширення БРІКС

Лідери країн групи розділилися у думках щодо розширення блоку за рахунок нових членів, у тому числі за критеріями вступу.

Понад 40 країн, включаючи Саудівську Аравію, Іран, Об'єднані Арабські Емірати, Аргентину, Індонезію, Єгипет та Ефіопію, висловили зацікавленість у приєднанні до БРІКС, згідно з даними Південної Африки.

Китай, який прагне посилити свій вплив на тлі торгових та геополітичних суперечок зі Сполученими Штатами, підтримує розширення БРІКС, тоді як Бразилія налаштована скептично.

Росія, сподіваючись подолати свою дипломатичну ізоляцію через війну проти України, прагне залучити нових членів, як і Південна Африка. Індія не визначилась із цього питання.

Банк БРІКС

Очікується, що група також обговорить, як стимулювати залучення коштів у національній валюті та кредитування у рамках Нового банку розвитку чи так званого банку БРІКС. За словами міністра фінансів Південної Африки Еноха Годонгвани, використання місцевої валюти допоможе знизити ризики, пов'язані з коливаннями валютних курсів.

Долар зміцнився щодо валют ринків, що розвиваються після того, як Росія вторглася в Україну, а Федеральний резерв США почав підвищувати відсоткові ставки для боротьби з інфляцією на початку 2022 року, що зробило обслуговування доларового боргу для цих країн дорожчим.

Хоча банк БРІКС, створений у 2015 році, все ще розглядає можливість використання альтернативних валют, під час саміту не йтиметься про спільну валюту БРІКС, заявив високопоставлений південноафриканський дипломат.

Новий банк розвитку також розширюється і саміт може стати ключовою платформою для залучення більшої кількості країн-членів. Бангладеш, Об'єднані Арабські Емірати та Єгипет приєдналися до банку з 2021 року. Уругвай знаходиться на півдорозі до вступу, а Алжир, Гондурас, Зімбабве та Саудівська Аравія висловили зацікавленість.

Економічна співпраця

Лідери також, мабуть, обговорять, як вони можуть покращити економічні зв'язки між своїми різними економіками.

Очікується, що вони візьмуть участь у низці дискусій щодо торговельних та інвестиційних можливостей у різних секторах – від енергетичної співпраці та розвитку інфраструктури до цифрової економіки та ринку праці.

"Друзі" БРІКС

Очікується, що останній день саміту буде присвячено переговорам із лідерами інших країн. За словами міністра закордонних справ ПАР Наледі Пандора, запрошення на саміт отримали 67 лідерів з Африки, Латинської Америки, Азії та Карибського басейну.

Франція висловила зацікавленість у тому, щоб президент Еммануель Макрон приєднався до саміту, але Росія виступила проти цього через підтримку Парижа України. Макрона не запросили.

Особлива увага буде приділена відносинам між БРІКС та африканськими країнами, що пов'язано з темою саміту "БРІКС та Африка", сказав Пандор, додавши, що партнери групи прагнуть вивчити можливості отримати вигоду з африканської континентальної зони вільної торгівлі.