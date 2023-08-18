Штурм Капітолію: адвокати Трампа просять перенести суд на 2026 рік

Захист Дональда Трампа звернувся до федерального судді з проханням відхилити вимогу прокурора щодо початку судового процесу на початку січня наступного року. Адвокати Трампа рекомендують розпочати судовий розгляд у квітні 2026 року, пише Костянтин Широкун, РБК-Україна.

Минулого тижня команда прокурора зажадала, щоб відбір присяжних розпочався у грудні, а судовий розгляд розпочався відразу після святкових канікул, 2 січня 2024 року. На його думку, розгляд цієї справи займе не більше ніж чотири-шість тижнів.

Очікується, що федеральний суддя призначить дату суду під час слухання з цього питання 28 серпня. Особиста присутність Трампа на слуханні не потрібна.

Таким чином, прокуратура має намір завершити розгляд справи до президентських виборів у США, запланованих на листопад 2024 року. Своєю чергою захист Трампа, який збирається брати участь у виборах, зацікавлений у перенесенні розгляду справи.