США просять Туреччину не допомагати Москві з обходом санкцій - WSJ

Влада США може вжити заходів проти Туреччини через її допомогу Росії з обходом міжнародних санкцій. Про це з посиланням на джерела пише The Wall Street Journal, повідомляє ЛігаБізнес.

Сполучені Штати хочуть домогтися від Туреччини дотримання обмежень проти РФ, але водночас не запроваджувати проти неї санкцій.

"Ми ведемо постійний діалог із турецьким урядом з цих питань" , – сказав виданню західний дипломат , маючи на увазі переговори уряду США з турецьким державним та приватним сектором.

"Ми щиро сподіваємося уникнути сценарію, за якого турецькі компанії зазнають санкцій, і ми працювали як з урядом, так і з приватним сектором, щоб інформувати їх про дуже реальні ризики" , – додав він.

США ще торік пригрозили турецьким компаніям покаранням за обхід санкцій, а також наголосили, що ситуація шкодить двостороннім відносинам.

Туреччина відмовилася приєднуватися до санкцій проти Росії через війну, попри підтримку України.