В Україні зростає товарообіг

Протягом січня-липня 2023 року товарообіг України становив 57,5 мільярда доларів, що на 3% більше, ніж за аналогічний період 2022 року. Про це з посиланням на Державну митну службу, повідомляє Економічна правда.

За сім місяців в Україну імпортували товарів на суму 35,7 млрд. доларів, а експортували – на 21,8 млрд. доларів.

Оподатковуваний імпорт склав 29 млрд доларів, що становить 81% загальних обсягів товарів, що імпортуються.

Найбільше Україна імпортувала товарів з Китаю – 5,6 млрд. доларів, Польщі – 3,8 млрд. доларів і Туреччини – 2,8 млрд. доларів.

При цьому експортували з України найбільше до Польщі – на 3 млрд доларів, Румунії – 2,2 млрд доларів та Китаю – на 1,7 млрд доларів.

У загальних обсягах ввезених у січні-липні 2023 року товарів 66% становили машини, обладнання та транспорт (10,6 млрд доларів), паливно-енергетичні товари (6,4 млрд доларів) та продукція хімічної промисловості (6,4 млрд доларів).

До трійки товарів, що найбільш експортуються з України, увійшли продовольчі товари (13 млрд доларів), метали та вироби з них (2,4 млрд доларів), а також машини, обладнання та транспорт (1,9 млрд доларів).