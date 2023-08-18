У Москві евакуювали 2000 людей через повідомлення про безпілотник

2000 осіб евакуювали з ділового центру "Москва-сіті" після повідомлення про нібито загрозу атаки БПЛА. Також евакуюють людей з ТЦ "ВТБ Арена Плаза", повідомляє Українська правда.

Російські сайти і телеграм-канали повідомляють, що в обід в адміністрацію веж В і С "Москва-сіті" надійшов дзвінок про загрозу прильоту дрона-камікадзе.

З першої висотки вивели близько 2000 осіб. Повідомляють, що рішення про евакуацію другої вежі поки не ухвалено.

Пізніше в екстрених службах заявили, що інформація про безпілотник, не підтвердилася, жодних надзвичайних ситуацій не зареєстровано.

Зазначається, що про загрозу повідомили нібито телефонні терористи після публікації в Telegram-каналах відео з "роєм безпілотників над Серпуховом".

Пізніше в Telegram-каналах з'явилася інформація про евакуацію людей також із торгового центру "ВТБ Арена Плаза" − на цей раз нібито через мінування.