У РФ заборонили в'їзд молдовським чиновникам у відповідь на видворення дипломатів

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що у відповідь на скорочення чисельності співробітників посольства у Молдові забороняє в’їзд "низці посадовців" Молдови, повідомляє Європейська правда.

В МЗС Росії розповіли, що викликали посла Молдови Ліліана Дарія та висловили йому протест через "необґрунтоване" рішення Кишинева скоротити персонал російського посольства, а також звинуватили Молдову у "руйнуванні відносин".

"Як асиметричний захід у відповідь, до РФ закрито в’їзд низці офіційних осіб Республіки Молдова" , – заявили у комюніке, не наводячи деталей.

У МЗС Молдови поки не оголошують імена посадовців, яким Росія заборонила в'їзд.