"Укрпошта" почала надсилати пенсії українцям до Польщі: як оформити

Українці, які раніше отримували пенсії та соціальні виплати через "Укрпошту", зможуть отримати свої гроші за кордоном. Наразі проект охоплює тих пенсіонерів, які перебувають у Польщі, але згодом розшириться і на інші країни. Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти".

"Укрпошта" надає покрокову інструкцію для отримання грошей за кордоном:

1. Подати заяву про виплату нарахованої пенсії та соціальної допомоги. Є два можливі варіанти:

онлайн , вказати всі необхідні дані;

заповнити у паперовому вигляді, попередньо завантаживши за посиланням, вкласти в конверт із приміткою "пенсія переказом" та надіслати за адресою: АТ "Укрпошта", вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001, Україна (JSC "Ukrposhta", str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, 01001, Україна).

2. Забрати міжнародний поштовий переказ за адресою тимчасового перебування за межами України, надавши документ, що засвідчує особу.

Міжнародний поштовий переказ буде доставлено одержувачу у місяці, наступному за місяцем, у якому було надіслано заяву. Виплата провадиться у національній валюті країни перебування (у Польщі – у злотих).

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив експериментальний проект про виплати "Укрпоштою" пенсій та грошової допомоги одержувачам, які тимчасово перебувають за межами України.