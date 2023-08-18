ГУР анонсувало черговий обмін полоненими. Вже 49-й

Представник ГУР МО Андрій Юсов розповів, що робота щодо проведення нових обмінів полоненими триває постійно. Під час останнього брифінгу він нагадав, що було здійснено вже 48 таких операцій, завдяки яким 2598 полонених захисників, захисниць та цивільних повернулися додому, повідомляє Дзеркало тижня.

"Ми очікуємо, що найближчим часом будуть добрі новини для сімей наших захисників" , - сказав він.

Щодо російських полонених, то, за словами Юсова, деякі з них виявили бажання перейти на бік України.

Але він не сказав, скільки людей нараховує обмінний резерв української сторони. Юсов лише зазначив, що є представники як молодшого, і старшого офіцерського складу.