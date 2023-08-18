Добровольці зі США розповіли ABC про втрати ЗСУ на Донбасі

З'являється все більше свідчень того, що Україна зазнає тяжких втрат у своєму контрнаступі, який розпочався приблизно 10 тижнів тому. Журналісти ABC News поспілкувалися із двома колишніми американськими військовими, які служать за контрактом у підрозділі спеціального призначення Збройних сил України та були поранені під час операції на сході два тижні тому, повідомляє Дзеркало тижня.

Обидва солдати перебувають у лікарні, але сподіваються, що цього тижня їх перевезуть до Німеччини для проведення операції з видалення осколків з їхніх тіл. Чоловіки розповіли, що завданням їхньої групи було взяти під контроль село на околиці Донецька, яке з 2014 року окуповане Росією.

Один з них - колишній американський солдат із Техасу з позивним «Танго», розповів, що його підрозділ, який складався з «десятків» людей, зазнав «85% втрат» і що двоє їхніх товаришів загинули, коли команда потрапила в засідку під час просування на окуповану Росією територію. 40% підрозділу були настільки тяжко поранені, що «втратили боєздатність», – розповів американський доброволець.

Інший ветеран американської армії з позивним «Голдфіш» сказав, що одразу було очевидно, що вони зіткнулися з «дуже організованим спротивом» російських військ.

"Безумовно, сила, проти якої ми воювали, була дуже професійною" , - сказав ветеран армії США з Аляски.

Він розмовляв з ABC News у своїй лікарняній палаті, яку ділив з трьома іншими пораненими українськими солдатами. Журналісти видання також зв'язалися з двома іншими українськими військовими, які брали інтерв'ю на більш ранніх етапах війни. І вони також повідомили, що поранені за останні кілька тижнів.

Доброволець із Заходу, який має багаторічний військовий досвід, розповів, що отримав серйозне поранення на ранній стадії контрнаступу у червні. У розмові з ABC News на умовах анонімності солдат сказав, що наступальні операції, в яких він брав участь, були погано організовані, і розкритикував деякі тактичні рішення.

"Ми втратили три Leopard за один день, тому що їм просто сказали їхати вперед на мінне поле" , - розповів іноземний доброволець.

Він додав, що нещодавно мобілізовані українські солдати часто не мають необхідної підготовки щодо проведення складних наступальних операцій на полі бою. Західний доброволець приєднався до української армії понад рік тому. Він розповів, що десятки людей з його батальйону брали участь у наступальних операціях з початку червня і близько 80% із них було поранено. Однак він додав, що загиблих не було.

Співрозмовник видання стверджує, що західна військова техніка на кшталт БМП Bradley не використовується на повну потужність, бо деякі українські солдати не мають необхідної підготовки чи досвіду.

«Складається враження, що українських солдатів навчили користуватися ними, але не застосовувати їх ефективно у тактичному сенсі» , - сказав він.

Проте двоє поранених американців, із якими спілкувалися журналісти ABC News, не погодилися з такою оцінкою. Незважаючи на поранення, отримані під час невдалої місії два тижні тому, вони стверджували, що український контрнаступ добре підготовлений і що очікується великих втрат у великому військовому наступі такого характеру, спрямованому проти зміцненої російської оборони.

«Це не станеться швидко. Контрнаступу так не проводяться. Українці зазнають втрат. Це нормально. Я думаю, що все йде добре і в правильному темпі» , – сказав солдат із позивним «Танго».

Його побратим «Голдфіш» сказав, що це «дуже тяжка битва» для України.

"Але це боротьба, яку українці ведуть дуже добре" , - сказав він.

Україна не публікує дані про втрати з того моменту, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення у лютому минулого року. Проте високопосадовець описав ситуацію як «справді важку» з «дуже інтенсивними боями».

Він додав, що 80% втрат завдано російська артилерія. Чиновник також сказав, що війна зараз перебуває у «вирішальній фазі» і наполягає на тому, що Україна потребує ще більшої військової підтримки з боку США та їхніх партнерів, включаючи американські ракети великої дальності ATACMS.

Україна пообіцяла Сполученим Штатам, що використовувати ці ракети тільки для завдання ударів по російських об'єктах на окупованій частині України, а не по цілях на території Росії. Однак адміністрація Джо Байдена досі відмовлялася надати ракети далекому радіусу дії.