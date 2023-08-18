ПриватБанк: Операції з картками будуть недоступними протягом семи годин

У ніч на 19 серпня 2023 року ПриватБанк проведе планові регламентні роботи своїх систем та сервісів, внаслідок чого операції з картками будуть недоступними, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в повідомленні банку.

"Під час проведення робіт у суботу 19 серпня з 00:30 до 7:30 тимчасово можуть бути недоступними операції з картками, Приват24, також "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку" , - йдеться в повідомленні.

У банку наголошують, що роботи традиційно проводяться вночі, коли більшість клієнтів відпочивають.

"Втім, якщо ви маєте здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі, врахуйте інтервал проведення робіт" , - зазначили в Приватбанку.

У денний час клієнти ПриватБанку роблять в середньому понад 1 млн платежів за годину, це майже 50 тисяч платежів щохвилини.