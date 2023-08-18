ЗМІ: Росіяни готуються відбивати атаки українських дронів на морі
Російська армія вчить своїх військовослужбовців відбивати атаки морських дронів та протидіяти диверсантам у Чорному й Азовському морях, інформує Military Media Center, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Telegram-канал Military Media Center.
"Росіяни готують екіпажі своїх кораблів до протидії морським дронам. Така підготовка екіпажів, а також розрахунків берегових військ проводиться одночасно із заходами протидиверсійного захисту пунктів базування російського флоту в Чорному та Азовському морях".
За наявною інформацією Military Media Center, на території окупованого Росією Криму ворог також намагається покращити систему оборонних позицій та районів.