Центренерго зводить на своїх ТЕС захисні споруди: що відомо

Центренерго зводить на своїх ТЕС захисні споруди, які мають убезпечити станції від російських атак, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляється на сайті Фонду держмайна.

"Убезпечити роботу теплових електростанцій за умов продовження російських атак збираються за допомогою захисних споруд. На Трипільській теплоелектростанції виконано вже 100% робіт з їх облаштування, на Зміївській ТЕС – 70%" , - йдеться в повідомленні.

Фізичний захист критично важливих елементів об’єктів ТЕС від падіння уламків ракет, непрямих атак БПЛА та інших ушкоджень виконується шляхом влаштування штучних захисних споруд навколо них.

Для цього залучені кращі фахівці компанії та підрядних організацій.

На електростанціях тривають також відновлювальні роботи, спрямовані на ліквідацію наслідків влучань по промислових майданчиках під час ракетних обстрілів з боку РФ.

Під час проходження опалювального сезону ПАТ "Центренерго" планує задіяти 8 енергоблоків сумарною потужністю 1 640 МВт.

Щоб забезпечити безперебійну роботу генерації в осінньо-зимовий період (ОЗП), енергоблоки Трипільської та Зміївської ТЕС працюватимуть у "змішаному" форматі — на вугіллі, газу та мазуті.

Нагадуємо:

Наглядова рада "Центренерго" призначила Андрія Чуркіна генеральним директором "Центренерго" на засіданні, яке відбулося 14 серпня.

Він менеджер із багаторічним досвідом роботи в енергетичній галузі. З вересня 2020 року керував ПрАТ "Харківенергозбут", яке увійшло за даними видання Forbes до списку 1 000 компаній України, що у 2022 році показали зростання прибутку попри військові дії, завдані збитки та складну економічну ситуацію в країні.