НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення секретаря Запорізької міськради

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки незаконного збагачення секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва на більше ніж 9 мільйонів гривень, повідомляє Українська правда.

﻿Про це повiдомляє сайт НАЗК.

"НАЗК за результатами моніторингу способу життя Анатолія Куртєва, секретаря Запорізької міськради, виконувача обов’язків міського голови, виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, що свідчить про його незаконне збагачення на понад 9 млн грн".

У серпні 2022 року правоохоронці виявили 600 тисяч гривень, 230 тисяч доларів США та 650 євро в помешканні, яке Куртєв орендував із своїм помічником.

Куртєв у відповідь на запит НАЗК заявив, що нічого не знає про вилучені кошти та квартиру.

Втім НАЗК, у тому числі за матеріалами НАБУ, встановило, що він таки користувався житлом разом зі своїм помічником, а вилучені кошти не відповідають доходам, отриманими ними в законний спосіб.

У декларації за 2020 рік Куртєв не вказав грошових активів, а Державний реєстр платників податків свідчить, що його доходи не дозволили б накопичити вилучену суму протягом 2021-2022 років.

Помічник секретаря міськради, який також проживав в цій квартирі, повідомив, що вилучені під час обшуку кошти, належать йому та його батькам. Однак НАЗК з’ясувало, що ані він, ані його батьки таких коштів в законний спосіб отримати не могли.

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