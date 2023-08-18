ОДП: Чиновницю військкомату затримали під час одержання хабара
Посадовицю військкомату на Львівщині затримали під час одержання хабара за сприяння в ухиленні від призову, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Офіс генпрокурора у Telegram.
"За даними слідства, старша офіцерка за 1000 доларів обіцяла жителю Львівського району поновити дані у тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного. Такі дії унеможливлювали б отримання ним повістки про виклик до іншого ТЦК та подальший призов на військову службу".
Жінку затримали під час одержання грошей.
Їй повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.
Також правоохоронці встановлюють причетність до вчиненого інших осіб.
Передісторія:
- 11 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки та оборони прийняла рішення звільнити всіх обласних військкомів.