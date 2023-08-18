ОДП: Чиновницю військкомату затримали під час одержання хабара

Посадовицю військкомату на Львівщині затримали під час одержання хабара за сприяння в ухиленні від призову, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Офіс генпрокурора у Telegram.

"За даними слідства, старша офіцерка за 1000 доларів обіцяла жителю Львівського району поновити дані у тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного. Такі дії унеможливлювали б отримання ним повістки про виклик до іншого ТЦК та подальший призов на військову службу".

Жінку затримали під час одержання грошей.

Їй повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Також правоохоронці встановлюють причетність до вчиненого інших осіб.

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