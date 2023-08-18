Білий дім: F-16 відправлять до України після завершення навчання пілотів
Україні нададуть американські винищувачі F-16 після завершення навчання пілотів нашої країни, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє The Guardian.
"Після навчання українських пілотів на літаках F-16 буде здійснено передачу винищувачів до цієї країни", - наводить видання слова Саллівана.
Передача Україні F-16
Нагадаємо, українські офіційні особи та військові вже досить тривалий час просять у західних союзників розпочати постачання сучасних винищувачів. Вони необхідні Україні для того, щоб захиститися від постійних російських обстрілів, а також скласти конкуренцію авіації РФ.
Декілька місяців тому частина країн Заходу вирішила підтримати навчання наших пілотів на F-16 після того, як відповідну ініціативу підтримав президент США Джо Байден.
Пізніше було створено авіаційну коаліцію, в рамках якої тренування на винищувачах мають розпочатися в Румунії та Данії. Згідно з прогнозами, вони триватимуть від 6 до 8 місяців.
Нагадаємо, вчора, 17 серпня, США схвалили передачу Україні винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів.