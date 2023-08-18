Федоров: У катівні росіян в окупованому Енергодарі стався вибух
Потужний вибух пролунав в окупованому Енергодарі Запорізької області. За попередніми даними, інцидент стався у будівлі, де росіяни облаштували катівню, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.
Вибух пролунав у будинку на вулиці Будівельників 17. За словами Федорова, до повномасштабного вторгнення РФ та окупації міста там находилось відділення поліції. Тепер приміщення захопили російські спецслужби.
"Окупанти скаржаться, що вибухнуло у житловому будинку, проте місцеві добре знають, хто "живе" по вулиці Будівельників 17", — додав мер.
За попередніми даними, у будівлі, де пролунав вибух, знаходиться також катівня. Там тримають цивільних полонених.