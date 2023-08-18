Федоров: У катівні росіян в окупованому Енергодарі стався вибух

Потужний вибух пролунав в окупованому Енергодарі Запорізької області. За попередніми даними, інцидент стався у будівлі, де росіяни облаштували катівню, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

Вибух пролунав у будинку на вулиці Будівельників 17. За словами Федорова, до повномасштабного вторгнення РФ та окупації міста там находилось відділення поліції. Тепер приміщення захопили російські спецслужби.

"Окупанти скаржаться, що вибухнуло у житловому будинку, проте місцеві добре знають, хто "живе" по вулиці Будівельників 17" , — додав мер.

За попередніми даними, у будівлі, де пролунав вибух, знаходиться також катівня. Там тримають цивільних полонених.