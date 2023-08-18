У Білому домі розвіяли "сумніви" в українському контрнаступі

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван прокоментував статтю у The Washington Post, яка з посиланням на джерела в американській розвідці стверджує, що Україна не зможе досягти ключової мети контрнаступу, повідомляє Європейська правда.

Про це Салліван сказав на пресконференції в Кемп-Девіді у п’ятницю.

У матеріалі The Washington Post, який коментував Салліван, стверджувалось, що в ході контрнаступальних операцій Україна не зможе досягти ключової мети – міста Мелітополь Запорізької області.

Посадовець Білого дому нагадав, що за останні два роки з’являлись численні аналізи того, як розвиватиметься війна Росії проти України, й вони змінювались "у міру того, як змінювались динамічні умови на полі бою".

"Те, що ми говорили на різних майданчиках і різних брифінгах, залишається незмінним: ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну та її контрнаступ. Ми не збираємося перешкоджати результату", – підкреслив Салліван.

Радник Байдена підкреслив, що США не робитимуть прогнозів війни в Україні, бо вона "непередбачувана за своєю суттю".

"(Можу сказати. – Ред.), що я вірю і маю впевненість у спроможності й особливо хоробрості українських військових досягати подальшого прогресу на полі бою", – підсумував він.

Раніше у Пентагоні заявили, що ЗСУ здійснили диво, загнавши росіян в оборону. Американське оборонне відомство також фіксує просування вперед Збройних Сил України під час контрнаступу, проте прогнозує, що це буде важка і тривала боротьба.