США продовжили статус тимчасового захисту для українців

Міністерство національної безпеки США в п’ятницю оголосило про продовження на 18 місяців – до 19 квітня 2025 року – статусу тимчасового захисту для громадян України у зв'язку з нинішнім повномасштабним вторгненням Росії, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в повідомленні відомства.

Рішення продовжити статус тимчасового захисту у США ухвалили через продовження бойових дій, а також "надзвичайні й тимчасові умови в Україні, які перешкоджають безпечному поверненню людей".

Також програму розширять, дозволивши подаватись на тимчасовий захист українцям, які проживали у США станом на 16 серпня 2023 року.

Крім того, студенти з України, які навчаються в США і перебувають в країні за візою F-1, зможуть подати запит на дозвіл на роботу та зменшити навантаження, не втрачаючи візу на час дії тимчасового захисту.

"Військове вторгнення Росії в Україну, що триває, та спричинена ним гуманітарна криза вимагають від Сполучених Штатів продовжувати надавати безпеку та захист українцям, які, можливо, не зможуть повернутися до своєї країни", – заявив міністр національної безпеки США Алехандро Майоркас.

Наразі тимчасовим захистом у США користуються приблизно 26 тисяч українців, а ще 166,7 тисячі можуть мати право на отримання такого статусу.

У березні Міністерство національної безпеки США ухвалило рішення продовжити термін перебування громадян України, які в'їхали на американську територію за програмою "Єднання для України" (United for Ukraine), до 2024 року.

Станом на грудень 2022 року понад 82 тисячі українців і членів їхніх родин скористалися програмою "Єднання для України" і в’їхали до Сполучених Штатів Америки з початку повномасштабної війни.