Канада оголосила про нові санкції проти російських чиновників

Міністерство закордонних справ Канади в п’ятницю оголосило санкції проти 15 російських фізичних та трьох юридичних осіб через переслідування політичних опонентів і критиків кремлівського режиму, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в заяві канадського МЗС.

Під санкції Канади потрапили високопосадовці російського уряду, судової системи та слідчого комітету, а також три суди, включно з Басманним районним судом Москви, безпосередньо причетні до судів над Владіміром Кара-Мурзою та Алексєєм Навальним.

Кара-Мурзу двічі намагались отруїти за вказівкою Кремля і з квітня 2022 року тримали у в'язниці в Москві за виступи проти війни в Україні. Навальний пережив отруєння "Новічком" у 2020 році й із січня 2021-го перебував в ув’язненні за опозиційну діяльність.

Як зазначає канадське МЗС, після повномасштабного вторгнення в Україну в Росії відбулась хвиля внутрішніх репресій проти антивоєнних протестів й критики та посилився контроль над інформаційним простором.

"Запроваджуючи ці санкції, Канада спільно з Великою Британією та США покладає додатковий тягар на російських посадовців зі сфер правосуддя й безпеки, які причетні до порушень прав людини та є співучасниками невиправданої та незаконної війни Владіміра Путіна в Україні", – йдеться в заяві.

Загалом із 2014 року Канада запровадила санкції проти понад 2600 фізичних та юридичних осіб у Росії, Білорусі, Україні та Молдові, причетних до порушення суверенітету й територіальної цілісності України.

Напередодні, нагадаємо, Державний департамент США вніс до санкційного списку чотирьох оперативників Федеральної служби безпеки Росії, причетних до отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального три роки тому.