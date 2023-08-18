Єрмак: Декларацію щодо гарантії безпеки для України вже підтримали 25 країн

Декларацію щодо гарантій безпеки для України, яку погодили на саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі лідери "Великої сімки" (G7), підтримали 25 країн, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак в ефірi телемарафону.

"Ми вже узгоджуємо початок консультацій з іншими партнерами. Цього тижня число країн, які доєдналися до вільнюської декларації, вже 25 і впевнений, що це число продовжить рости", - заявив він.

За словами Єрмака, українська сторона хоче до кінця року підписати перші угоди.

Гарантії безпеки для України

Під час саміту НАТО лідери країн "Великої сімки" 12 липня погодили декларацію про гарантії безпеки для України. Вона передбачає довгострокову підтримку у сфері безпеки та економічної сфери для нашої країни.

Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія також вирішили підтримати декларацію щодо гарантій безпеки для України, яку погодили лідери "Великої сімки".

При цьому президент України Володимир Зеленський зазначав, що нові гарантії безпеки, передбачені декларацією, будуть розширені внаслідок двосторонніх договорів з партнерами.