Генштаб: Окупанти спробували відновити позиції в районі Урожайного

Російські окупанти 18 серпня здійснили кілька безуспішних наступальних дій та спробували відновити положення в районі звільненого Урожайного Донецької області. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє зведення Генштабу.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 2 пункти управління та 2 станції радіоелектронної боротьби противника".

З початку поточної доби ворог завдав 1 ракетний та 31 авіаційний удар, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаударів в районах Червоної Зорі та Ветеринарного Харківської області. Ворог здійснив мінометні та артобстріли понад 20 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області. Завдав авіаударів, обстрілював населені пункти з артилерії та мінометів.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області.

Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі північно-східніше Оріхово-Василівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південно-східніше та східніше Новокалинова Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.

Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області.

Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Побєда, Костянтинівка, Галицинівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Старомайорського.

Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Роботине Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів.

На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів.