СБУ повідомила про підозру проросійському блогеру, вербував агентів для ФСБ

Служба безпеки України повідомила про підозру блогеру, який вербував для ФСБ РФ агентів на підконтрольній частині Запорізької області. Наразі зрадник перебуває на окупованій частині регіону, йому загрожує відповідальність за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленнях СБУ та в Офісі генерального прокурора.

"Служба безпеки задокументувала підривну діяльність резидента (координатора) агентурних мереж ФСБ, який перебуває на тимчасово окупованій частині Запорізької області У ході спецоперацій СБУ у травні та липні цього року на підконтрольній території регіону було затримано трьох його "підопічних". Тоді зловмисники готували теракти проти командування ЗСУ та коригували повітряні удари рф по бойових позиціях українських воїнів на передовій" , – зазначили у СБУ.

Як повідомили в ОГПУ, підозрюваним виявився 30-річний житель тимчасово окупованої Василівки Запорізької області. Від самого початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України він взявся активно підтримувати та виправдовувати вторгнення.

З цією метою зрадник створив свій Telegram-канал, на який наразі підписалися до 30 тисяч осіб.

"Блогер регулярно викладав контент, у якому підтримував окупаційну політику, а також дискредитував українську владу та Сили оборони. У публікаціях він закликав підписників ділитись інформацією про місця дислокації та пересування підрозділів ЗСУ, повідомляти результати обстрілів цивільної та критичної інфраструктури Запоріжжя й області тощо" , – йдеться у повідомленні ОГПУ.

Спершу "блогер" зводив "завербованих" зрадників з кадровим співробітником ФСБ, згодом же передав повний контроль та управління пабліком російській спецслужбі, яка скористалася ресурслом для оперативного вербування проросійськи налаштованих громадян для проведення розвідки та підривної діяльності на підконтрольній частині регіону.

"Крім того, зрадник активно використовує власний інтернет-ресурс для "розгону" наративів Кремля, в яких подає викривлену інформацію про ситуацію на фронті та дискредитує українських захисників" , – зазначили у СБУ.

Співробітники Служби зібрали доказову базу та повідомили зрадникові про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). І хоча зловмисник нині переховується на тимчасово окупованій території півдня України, СБУ встановила місця його перебування і вживає заходів до притягнення "блогера" до відповідальності.

"Зловмисника буде покарано!" – запевнили у Службі.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.