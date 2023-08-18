Путін відмовився відвідати Генасамблею ООН у вересні

Російський президент Владімір Путін у п’ятницю підписав указ про склад делегації РФ для участі в 78-ій сесії Генеральної асамблеї ООН, з якого випливає, що він у заході брати участі не буде, повідомляє Європейська правда.

Про це говорить текст документу.

Делегацію Росії на Генеральній асамблеї ООН очолить міністр закордонних справ Сергєй Лавров, який уже відвідував Нью-Йорк цього квітня під час головування Москви в Раді безпеки.

До її складу увійде також його заступник Сергєй Вершинін і керівники п’ятьох департаментів, а також посол при ООН Василій Небензя і голова зовнішньополітичного комітету Держдуми Леонід Слуцкій.

Ймовірно, відсутність Путіна в указі пояснюється тим, що після видання ордеру на арешт Міжнародним кримінальним судом його закордонні поїздки значно обмежені.

Раніше джерела агентства Bloomberg повідомляли, що президент України Володимир Зеленський може приїхати до Нью-Йорка у вересні для участі в заходах тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН.

Тиждень високого рівня є кульмінацією сесії Генасамблеї ООН, яка відкривається кожного вересня. У ньому беруть участь найвищі представники держав-членів ООН – президенти, глави урядів і міністри закордонних справ.