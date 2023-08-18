Росія закрила в'їзд прокурору МКС Каріму Хану: хто ще потрапив до списку

Міністерство закордонних справ Росії у п’ятницю опублікувало заяву, яку подало як перелік заходів у відповідь на "агресивну реалізацію Лондоном ворожого антиросійського курсу", повідомляє Європейська правда.

Про це говорить повiдомлення на сайті російського МЗС.

Москва оголосила про розширення так званого стоп-листа – тобто переліку людей, яким заборонений в’їзд до Росії. Цього разу туди увійшли 54 громадяни Великої Британії.

Серед них – британська міністерка культури Люсі Фрейзер, "яка активно лобіює міжнародну спортивну ізоляцію Росії", та заступниця міністра оборони Аннабель Голді, "відповідальна за постачання в Україну озброєнь, зокрема снарядів зі збідненим ураном".

Також під російські "санкції" потрапили прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, низка журналістів BBC, The Guardian і The Daily Telegraph, а також керівництво кількох PR-організацій.

В МЗС Росії насамкінець пообіцяли й надалі продовжувати "рішучу відсіч" Британії.

Раніше у п'ятницю Міністерство закордонних справ Росії у відповідь на скорочення чисельності співробітників посольства у Молдові заборонило в’їзд "низці посадовців" Молдови.

Зазначимо, що подібні "санкції" Москва регулярно оголошує стосовно громадян західних держав, які підтримують Україну в її боротьбі проти незаконного повномасштабного російського вторгнення.

Іронічно, що під останні "санкції" потрапив прокурор МКС Хан, якого в Росії раніше оголосили в розшук.