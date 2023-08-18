Контрнаступ України: генерал Міллі оцінив ситуацію на фронті

Наступ Збройних сил України буде довгим і повільним, проте російські війська вже зазнали величезних втрат, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє The Washington Post.

Про контрнаступ ЗСУ

За словами Міллі, російські війська зараз перебувають у досить поганому стані, вони вже зазнали величезних втрат.

"Моральний стан у них не дуже високий. Їхнє лідерство (на полі бою - ред.) сумнівне та неоднозначне, залежить від типу підрозділу. На стратегічному рівні серед керівництва явно багато суперечок. Логістика не в кращому стані. Отже, росіяни, правда, в обороні", - сказав генерал.

Він підкреслив, що ще пару місяців тому він говорив, що контрнаступ ЗСУ буде довгим, кривавим і повільним. Міллі додав, що саме це зараз і відбувається, проте загалом Україна бореться та веде дуже важкий бій.

Про перемогу України

Міллі пояснив, що для України ця війна є екзистенційною боротьбою за виживання. Проте для іншої частини Європи та світу, а також для США, мова йде про те, аби міжнародні правила залишились чинними.

"Те, що зробив Путін, - це лобова атака на ті правила міжнародного порядку, які існують уже вісім десятиліть після закінчення Другої світової війни", - сказав генерал.

Він уточнив, що якщо кінцевим результатом буде Україна - вільна, незалежна суверенна країна з вільною територією, це потребуватиме значних зусиль.

"І це довга, дуже важка війна з великими втратами, яка триває. Ви можете досягти цих цілей військовими засобами. Це займе багато-багато часу" , - відповів генерал США.

Про дипломатичне врегулювання війни в Україні

Міллі відмовився коментувати будь-які майбутні події, поточні переговори або щось у цьому роді. За його словами, є різні способи досягнення цих цілей (перемоги - ред.).

"І я б сказав прямо зараз, напевно, занадто рано говорити про це. Цей контрнаступ ще не вичерпав себе. Тож ми маємо побачити, чим усе це скінчиться, а потім рухатися далі", - сказав генерал США.

Наступ України

Цього літа українські військові активізували наступальні дії на сході та півдні нашої країни. Зокрема, у Донецькій та Запорізькій областях.

За це час нашим захисникам вдалося звільнити понад 10 населених пунктів. Нещодавно Міноборони України повідомило про звільнення селища Урожайне на заході Донецької області. Пізніше у Генштабі ЗСУ підтвердили цю інформацію.

Сьогодні речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що українські військові продовжують наступальну операцію у районах південніше Бахмута.