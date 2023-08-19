CBS: ЗСУ розпочали бій за звільнення Токмака

Збройні сили України розпочали бій за звільнення Токмака, що у Запорізькій області. Це місто є життєво важливим бар'єром, який стоїть між українськими захисниками та тимчасово окупованим південно-східним містом Мелітополем, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє CBS.

Одна з цілей контрнаступу України – просунутися на південь через потужні російські укріплення, щоб повернути Мелітополь, який називають воротами до Криму. Це місто також є життєво важливим російським транзитним вузолом на даному напрямку.

Офіційний представник США повідомив CBS News, що українські сили подолали російське мінне поле на північ від Токмака і тепер ведуть бій із першою лінією російської оборони, яка утримує місто.

Але, як прогнозують військові експерти, звільнення таких міст, як Токмак, та подальший поступ до Мелітополя стане непростим завданням для українських військових.

Варто зазначити, що окупаційні війська Росії доклали значних зусиль, ресурсів та живої сили для утримання таких населених пунктів, як Роботине та Урожайне. Тому нещодавні успіхи України у цих районах відбивають ширшу деградацію оборони російських сил.