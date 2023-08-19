Сили ППО знищили вночі 15 із 17 ворожих "Шахедів"
Сили протиповітряної оборони збили 15 із 17 ворожих "Шахедів", які вночі 19 серпня атакували територію України, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Повітряні сили ЗСУ у Facebook.
"У ніч на 19 серпня рашисти атакували з північного напрямку ударними БпЛА "Shahed-136/131". Усього було випущено 17 ударних дронів з району Курська.
Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 15 ворожих безпілотників".
Повітряні сили повідомили, що ППО відбивала атаки ворожих безпілотників у північних, центральних і західних областях.