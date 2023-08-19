Сили ППО знищили вночі 15 із 17 ворожих "Шахедів"

Сили ППО знищили вночі 15 із 17 ворожих "Шахедів"
Фото: flickr

Сили протиповітряної оборони збили 15 із 17 ворожих "Шахедів", які вночі 19 серпня атакували територію України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили ЗСУ у Facebook.

"У ніч на 19 серпня рашисти атакували з північного напрямку ударними БпЛА "Shahed-136/131". Усього було випущено 17 ударних дронів з району Курська.
Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 15 ворожих безпілотників".

Повітряні сили повідомили, що ППО відбивала атаки ворожих безпілотників у північних, центральних і західних областях.

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