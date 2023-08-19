Генштаб: Втрати Росії у війні вже перевищили позначку у 257 тисяч

Генштаб: Втрати Росії у війні вже перевищили позначку у 257 тисяч
Фото: Facebook

Втрати Росії у війні вже перевищили позначку у 257 тисяч військових. Лишу за минулу добу українські захисники ліквідували півтисячі окупантів, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 19 серпня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 257010 (+500) осіб ліквідовано;
  • танків - 4340 (+8) од;
  • бойових броньованих машин - 8424 (+14) од;
  • артилерійських систем - 5212 (+19) од;
  • РСЗВ - 714 од;
  • засоби ППО - 486 од;
  • літаків - 315 од;
  • гелікоптерів - 316 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4282 (+6) од;
  • крилаті ракети - 1406 од;
  • кораблі/катери - 18 од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7665 (+7) од.;
  • спеціальна техніка - 785 (+2) од.

Російські втрати

Варто наголосити, що Росія приховує втрати своїх окупаційних військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Російські опозиційні ЗМІ підтвердили загибель декількох десятків тисяч російських солдатів.

Раніше речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що втрати РФ на Бахмутському напрямку більші, ніж під час війни в Афганістані.

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