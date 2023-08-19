Британська розвідка оцінила дії українських та російських сил на фронті
Розвідувальна спільнота Міністерства оборони Великої Британії проаналізувала успішність наступальних дій українських та російських сил за останній тиждень, повідомляє Європейська правда.
Про це йдеться у її суботньому зведенні.
Назагал протягом останнього тижня більша частина лінії фронту в Україні залишалася незмінною.
"Однак на півдні українські війська продовжили просування вздовж річки Мокрі Яли, утримуючи село Урожайне, незважаючи на запеклий опір росіян", – вказують у британській розвідці.
Натомість у районі міста Куп’янськ Харківської області російські війська продовжували пробні атаки, але не досягли значних успіхів, йдеться в огляді.
"По всьому фронту обидві сторони постають перед схожими проблемами: намагаються розгромити добре укріплені сили, маючи при цьому обмежені сили, які не можуть розпочати нові атаки", – вказують у Міноборони Британії.
Нагадаємо, про звільнення села Урожайне Донецької області стало відомо в середу, 16 серпня. Після цього Збройні сили України повідомляли, що українські війська мали успіх південніше звільненого населеного пункту.
Водночас, як писало з посиланням на джерела The Washington Post, американська розвідка стверджує, що в ході контрнаступальних операцій Україна начебто не зможе досягти ключової мети – міста Мелітополь Запорізької області.