Росіяни вночі атакували Хмельницьку область: є руйнування та поранені
Росіяни в ніч на 19 серпня вкотре атакували Хмельницьку область, у кількох селах вибуховою хвилею пошкоджено будинки, двоє жінок отримали поранення, повідомляє Українська правда.
Про це повiомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
"Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, Хмельниччина знову була атакована ворогом. В кількох селах Хмельницького району вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків, вибито вікна і двері в 32 домоволодіннях.
Дві жінки поранено уламками скла, ще шестеро людей звернулися до лікарні в шоковому стані".
Оперативні групи продовжують роботу з обстеження та виявлення наслідків нічної атаки ворога.
Вночі повідомлялося про вибухи на Хмельниччині. Працювала ППО.
Україну було атаковано безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили 15 із 17 ворожих "Шахедів".