Нацбанк за тиждень продав понад 406 млн доларів зі своїх резервів

Нацбанк за тиждень продав понад 406 млн доларів зі своїх резервів
Фото: Facebook

Національний банк за тиждень з 14 по 18 серпня на міжбанківському валютному ринку продав 406,71 млн доларів і купив 0,96 млн доларів, повідомляє Економічна правда.

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з даними валютних інтервенцій Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 406,71 млн доларів, що на 62,69 млн доларів менше ніж тижнем раніше, коли обсяг продажу з резервів становив 469,40 млн.

При цьому регулятор купив 0,96 млн доларів, а тижнем раніше – 0,85 млн.

З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти тримаються в межах пів мільярда.

Загалом від початку року НБУ продав вже 15,617 млрд доларів, а купив – 194,18 млн доларів.

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.

Новини

Популярні теми форуму

analytics
Close button