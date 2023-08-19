У Силах оборони прокоментували нічну атаку окупантів на Україну

Російські окупанти під час нічної атаки 19 серпня намагалися відволікати та заплутати українські сили протиповітряної оборони, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що перед черговою цинічною атакою росіяни вивели у Чорне море носій крилатих ракет типу "Калібр". Проте окупанти атакували Україну з північно-східного напрямку.

"Ворог напружив ситуацію напередодні на півдні, вивівши ракетоносій споряджений 8 "Калібрами" на чергування в море. Очевидно, це був відволікаючий маневр. Тому що атака відбулась пізніше на північному напрямку - ворог запустив "Шахеди" з Курського напрямку", - сказала Гуменюк.

Нічна атака дронів

В ніч на 19 серпня російська армія вчергове атакувала Україну дронами-камікадзе. Окупанти випустили 17 безпілотників з району Курська. Сили протиповітряної оборони збили 15 "Шахедів".

Під час повітряної тривоги цієї ночі у Хмельницькій області пролунали вибухи. Місцева влада підтвердила, що у регіоні працювала ППО.

Також вночі вибухи чули у Запорізькому районі.