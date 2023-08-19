Зеленський вирушив із робочим візитом до Швеції

Президент Володимир Зеленський у суботу повідомив про робочий візит до Швеції разом із першою леді Оленою Зеленською, повідомляє Європейська правда.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

Як зазначив президент, у Швеції він зустрінеться з премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном, королем Карлом XVI і королевою Сільвією, спікером парламенту Андреасом Норленом й головами парламентських партій.

"Широкі українсько-шведські переговори. Особисто подякую Швеції за підтримку нашої боротьби за свободу й незалежність", – підкреслив голова держави.

Зеленський уточнив, що переговори у Швеції будуть присвячені військовій допомозі, розвитку двосторонньої співпраці, зокрема в оборонно-промисловому комплексі, європейській інтеграції України та безпеці в євроатлантичному просторі.

Зазначимо, що це перший візит президента України до Швеції з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Востаннє Зеленський був за кордоном у липні для участі в саміті НАТО у Вільнюсі.

Водночас прем'єр Швеції Ульф Крістерссон був у Києві в лютому цього року.