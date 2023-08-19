"Укрзалізниця" розпочала продаж квитків на новий міжнародний поїзд Київ - Хелм

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на новий міжнародний поїзд № 119/120 Київ - Хелм, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Потяг з Києва відправлятиметься о 06:28, з Рiвного об 11:27, з Ковеля о 13:31, прибуття до Хелма о 17:27. Пересадка на польський інтерсіті IC21100 до Варшави (18:12 - 21:02).

"Зворотно відправлення з Хелма о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 - Хелм 08:42), прибуття до Києва о 22:45" , – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перший рейс заплановано на 3 вересня, квитки можна придбати у застосунок Укрзалізниці.

Нагадаємо:

З 8 вересня Польська залізниця розпочинає планові ремонти інфраструктури, відтак частина потягів на Перемишль з України скасовуються до 6 жовтня, натомість з’являється додатковий рейс до Хелма.